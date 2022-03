Vela: al Paul & Shark Trophy vince lo svizzero Wolf Waschkuhn per il secondo anno consecutivo (foto)

Tradizionalmente organizzato dallo Yacht Club Sanremo, con il patrocinio del comune di Sanremo, si è svolta la diciassettesima edizione del Paul & Shark Trophy per la classe Dragone.

"Quattro giorni di manifestazione, quest’anno caratterizzati sempre dal vento forte da levante, che hanno seriamente impegnato gli equipaggi presenti: ben 44 provenienti da 14 nazioni compresi Australia e Giappone.

Il vento forte ha caratterizzato tutti i giorni di regata permettendo lo svolgimento di sole quattro regate: una il giovedì ed il venerdì, due il sabato dovendo rinunciare alle prove di domenica per il troppo vento.

Vincitore assoluto è risultato lo Svizzero SUI 318, timonato da Wolf Waschkuhn, già vincitore nel 2021, seguito dai giapponesi di JPN 56 con al timone il campione Australiano Peter Gilmour. Al terzo posto GBR 819 con al timone Klus Diederichs, con equipaggio il campione Dianese Diego Negri. Primo degli italiani Giuseppe Duca coadiuvato dal grandissimo Olimpionico, uomo di Coppa America e pluri Campione del Mondo Tommaso Chieffi.

Quattro regate molto belle ed intense con l’unico rammarico, forse per gli Australiani di Yeahnah ed i tedeschi di Dottor Amore che, se non fossero stati squalificati il secondo giorno, probabilmente sarebbero nei vertici della classifica.

Piccola pausa per lo Yacht Club Sanremo in attesa del Campionato Europeo della stessa classe in calendario nei primi giorni di aprile".