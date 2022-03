Pallacanestro: nel derby di ritorno, vittoria del BKI Compass sul BC Ospedaletti

B. C. Ospedaletti 66 - BKI Compass SpA 71



Va in scena il derby di ritorno tra Ospedaletti ed Imperia e parte sul filo dell’equilibrio, ma la squadra di casa nel secondo quarto prova ad allungare andando avanti nell’intervallo lungo di 9 lunghezze. Nel terzo quarto Imperia con un miglior piglio riacciuffa la partita e sarà poi l’ultimo periodo il momento dell’ultimo sforzo per chiudere la partita con una vittoria molto sofferta, dove i meriti di un Ospedaletti mai domo sono evidenti.



“Portiamo a casa una vittoria importante, ma anche tanti spunti per dover migliorare. Le basse percentuali al tiro nei primi due quarti non ci hanno aiutato, ma sicuramente subire 38 punti in 20 minuti è un qualcosa che non dobbiamo accettare, continuando a lavorare sulla difesa come punto di forza che ci permette poi di esprimerci con più ritmo e fiducia in attacco. Bravissimi per esser rimasti in partita nonostante una bella prestazione di Ospedaletti che in almeno due momenti ha messo un divario importante a suo favore e la tenacia nel crederci è un segnale positivo che portiamo a casa”.



Tabellini BKi: Fossati L. 14, Berselli 3, Mancuso Giu. 10, Rotomondo 3, Moraglia 10, Carlucci 29, Lo Mastro, Mancuso Gio., Damonte 2, Viale, Donati. Coach Pionetti.



Tabellini Ospedaletti: Pesante 3, Zunino 11, Fiore 14, Bonino 20, Formica 1, Paganini 4, Blasetta 6, Di Caro, Vivo 7. Coach Archimede, Ass. Lupi.