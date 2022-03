Canottaggio: al meeting nazionale di Candia, Medaglia d'oro per Elena Sofia Cioni (video)

Medaglia d'oro per Elena Sofia Cioni al meeting nazionale di Candia con il miglior tempo di categoria di giornata. Medagliati anche gli altri giovani atleti della Canottieri Sanremo con l'argento del doppio cadetti di Andrea Enotarpi ed Andrea Maudena ed il bronzo ex aequo di Alessandro Scajola nel 7:20 allievi C. Bene anche i master con l'argento del doppio Arianna Cioni - Manuela Bongiovanni ed il quinto posto in volata dei ‘dentisti’ Alessio Bosco e Fulvio Torello.