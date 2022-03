Calcio: Play-Out di Eccellenza, terzo pareggio consecutivo del Ventimiglia. Termina 0-0 contro l'Arenzano

Altro pareggio del Ventimiglia, il secondo, fra le mura amiche, terminato senza reti e che ha evidenziato, ancora una volta, il problema in fase offensiva dei frontalieri.



L'attuale classifica per il momento, non preoccupa troppo i granata; ma al più presto occorrerà trovare la soluzione per centrare la prima vittoria in questa fase del campionato. Le prossime gare, col Cadimare in trasferta e a seguire contro l'Ospedaletti in casa, dovranno dare delle risposte essendo queste due squadre, assieme al Rivasamba sono ultime con un solo punto. La gara odierna in se stessa, ha offerto pochi spunti di cronaca, con i rispettivi portieri che sono stati poco impegnati. Nel primo tempo, il Ventimiglia si rendeva pericoloso perlopiù sui calci d'angolo che creavano mischie in area senza tuttavia riuscire ad essere pericolosi. Il solo Ventre, al 41' impegnava il portiere Lucia che respingeva il suo tiro. L'Arenzano non ha rinunciato ad attaccare, cadendo spesso nel fuorigioco adottato dai frontalieri. Nella ripresa, i pericoli maggiori li aveva la difesa locale; al 30' da calcio d'angolo il tiro di Calcagno viene deviato in corner da Scognamiglio e al 38' Minardi, da buona posizione, spreca indirizzando il pallone sopra la traversa.



Queste le formazioni delle due squadre:



VENTIMIGLIA - Scognamiglio, Mamone, Addiego, Akkioui, Musumarra, Salzone, Sparma, Rea, Eugeni, Ventre, Ala. Sono subentrati: Allegro, Trotti, El-kayari, Calcopietro. Allenatore: Luccisano.



ARENZANO: Lucia, Boggiano, Cicirello, Ghigliazza, Baroni, Deri, Cosentino, Damonte A., Pellicciari, Galleri, Damonte L. Allenatore: Feroldi. Sono subentrati: Calcagno, Minardi, Mancini.



Arbitro Francesco Isnardi (Sez. di Albenga), assistenti, Jetmir Hasa e Mattia Delfino (Sez. di Albenga).