Ventimiglia: aggressione di un migrante al Sindaco, la ferma condanna dell'episodio da Forza Italia

In merito all'episodio dell'aggressione da parte di un migrante nei confronti del Sindaco, il direttivo di Forza Italia esprime piena solidarietà al primo cittadino condannando il gesto senza se e senza ma.

“Vorremmo cogliere l'occasione – evidenzia il segretario cittadino Franco Ventrella - per ribadire che, se alcuni migranti bivaccano oramai da mesi sulle nostre panchine forse è perché non hanno alternative valide (vedi centro emergenziale più volte da noi invocato). Pertanto non gli resta altro che vagabondare per il centro città e da qui la possibilità che questi episodi accadono. Questo non diminuisce la gravità dell'accaduto e ribadiamo la nostra ferma condanna”.