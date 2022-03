Ucraina, Radicali italiani: “No a equidistanti presidi per la pace, serve sostegno agli aggrediti e incriminare Putin”

"La manifestazione di Sanremo, e altre che abbiamo visto in Liguria e in tutta Italia, quando chiedono genericamente ‘pace’ senza esplicitare che c'è un aggressore criminale e un aggredito, diventano complici della violenza sui civili bombardati nelle città dell'Ucraina”. A dirlo sono Gian Piero Buscaglia (Comitato nazionale di Radicali italiani) e Igor Boni (Presidente nazionale Radicali italiani).



“Serve dare voce agli ucraini d'Italia e manifestare con loro, sostenere coloro che lottano là perché la loro lotta è la nostra. Nel prossimo fine settimana organizzeremo tavoli di raccolta firme sull'appello ‘Putin all'Aja’ promosso da Radicali Italiani per chiedere l'incriminazione del novello Hitler di fronte alla giustizia internazionale. Appello che ogni cittadino può sottoscrivere su https://radicali.it/putin-allaja/".