Trasporti, Rixi (Lega): "Liguria meno isolata con 4 aerei al giorno Genova-Roma"

“Col ritorno alla normalità sui collegamenti aerei Genova-Roma la Liguria è meno isolata. Dal 27 marzo al 31 maggio la compagnia di bandiera Ita ha schedulato 3 aerei al giorno per altrettanti collegamenti in andata (alle 7:00, 15:10, 19:10) e ritorno (alle 13:20, 17:20, 21:40). Dal primo giugno e fino al 29 ottobre i collegamenti quotidiani a/r saranno addirittura quattro, con l’aggiunta di un volo ulteriore alle 11:05 verso Roma e alle 9:05 per Genova. Un ritorno che ho fortemente sollecitato con un pressing a tutto campo in Commissione Trasporti nel corso delle numerose audizioni della compagnia aerea. Un messaggio importante con la stagione turistica alle porte. Il ritorno di un volo ogni 4 ore con un grande hub internazionale sostiene la ripresa economica e turistica di Genova e della Liguria. Un risultato concreto con la Lega al governo per un territorio meno isolato”.



Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e responsabile dipartimento Infrastrutture.