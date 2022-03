Sanremo: via Pietro Agosti scarsamente illuminata, interpellanza di Luca Lombardi al Sindaco e alla Giunta

Interpellanza del Consigliere di opposizione a Sanremo, Luca Lombardi (Fratelli d’Italia), per la situazione di grave pericolosità, determinata dalla scarsa illuminazione in via Pietro Agosti nella città dei fiori.

Nella zona insistono attività commerciali di vario genere frequentate a piedi dagli abitanti della zona, ed è stata spesso teatro di incidenti stradali, tra cui investimenti che hanno coinvolto ciclisti ma anche pedoni.

Gli investimenti si sono verificati sugli attraversamenti pedonali rialzati che, invece di essere un accorgimento per garantire maggiore sicurezza e protezione ai pedoni, sono diventati una fonte di pericolo proprio perché l’illuminazione nei punti in cui sono stati installati, l’illuminazione è ancora più scarsa che altrove.

Nel documento Lombardi chiede al Sindaco e alla Giunta se sono previsti degli interventi mirati ad aumentare l’intensità luminosa dei lampioni posizionati lungo Via Pietro Agosti, al fine di scongiurare incidenti che potrebbero avere gravi, se non letali, conseguenze e, quindi, attenuare la percezione di insicurezza e pericolosità da parte dei cittadini. Chiede inoltre se sono previsti in questo tratto interventi di piantumazione cosi come evidenziato nel programma del Sindaco Alberto Biancheri per le elezioni amministrative del 2019.