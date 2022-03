Taggia: colonie feline, volontarie chiedono al Comune i contributi per le sterilizzazioni "C'è una legge regionale, basta applicarla come fanno altrove"

"Taggia deve concedere contributi per le sterilizzazioni così come fanno gli altri comuni. Non può continuare a ignorare il lavoro titanico fatto dai volontari": è questa la denuncia che arriva da Emanuela Schiano, una delle tante volontarie che si occupa delle colonie feline presenti sul territorio di Taggia. In questa cittadina sono oltre 20 i punti dove i volontari si prendono cura dei gatti randagi, tutto a spese proprie, dal cibo, al riparo, passando per medicinali e anche la sterilizzazione.

È proprio quest'ultimo aspetto ad essere il più problematico. "Sono anni che il Comune non ci aiuta con le sterilizzazioni - spiega Emanuela Schiano - questo nonostante ci sia una legge regionale, la 23 del 2000, che prevede contributi. Recentemente la 'Lega del Gattino' (Associazione nata nel 2018 su Sanremo, con l'intento di salvare piccoli felini ndr) ha presentato una richiesta per sollecitare il Comune di Taggia su questi contributi. Ad oggi non è cambiato nulla e non capiamo il motivo visto che altre realtà, Sanremo e San Lorenzo al Mare, invece hanno provveduto mettendo in pratica quanto previsto dalla norma regionale".

Le sole forze economiche dei volontari non bastano, se si considera che ogni sterilizzazione costa almeno 100 euro e ogni volta nascono almeno 4 o 5 gatti. Le uniche sterilizzazioni non pagate dai volontari, sono quelle fatte dalla ASL ma purtroppo, almeno su Taggia, non sono sufficienti a fronte del numero di randagi. "In alcune delle colonie feline - commenta Emanuela Schiano - la situazione è fuori controllo a causa proprio dell'assenza di questi interventi, nonostante non siano mai mancate le sollecitazioni da parte nostra all'ente. Quindi diventa difficile se non impossibile prendersi cura di tutti i gatti. La triste realtà è che qui il 90% dei gattini non sopravvive. Va detto comunque che il Comune interviene pagando quello che si chiama 'primo intervento', ad esempio, quando un animale viene investito ma tutto il resto è a carico nostro: spesso i mici salvati poi hanno bisogno di lunghe cure e attenzioni".

"C'è anche da dire che gli ultimi due anni di pandemia hanno portato ad un vertiginoso aumento degli abbandoni. In molti casi, le morti covid, hanno lasciato tanti animali domestici, gatti in particolare, senza un padrone e i parenti hanno preferito mettere per strada questi mici. Di conseguenza il 'lavoro' per noi volontarie è aumentato tantissimo. Oltre al sostentamento di questi gatti e alle loro cure c'è poi la parte relativa all'adozione. Non è facile, si tratta di conoscere prima la famiglia e l'ambiente dove dovrebbe essere portato l'animale che poi, noi daremo pulito, senza parassiti e nel caso dei piccoli, anche sverminati. Tutto, a spese nostre".