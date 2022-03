Covid, 124 i nuovi positivi di oggi in provincia di Imperia. Tasso di positività regionale in lieve risalita al 15,72 per cento

Oggi in Liguria sono 1.138 i nuovi positivi su 7.239 tamponi effettuati. Per effetto di questi dati il numero di nuovi positivi in provincia di Imperia è di 124, 178 a Savona, 624 a Genova, 210 a La Spezia. Tasso di positività regionale, in lieve risalita, al 15,72%. In Asl1 Imperiese diminuiscono gli ospedalizzati e le sorveglianze attive.

Tamponi processati con test molecolare: 2.333.7243 (+1.816)