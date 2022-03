Sanremo: parcheggio selvaggio a Pian di Poma, la soluzione arriva dal project per il ‘Green Park’

Sarà il futuro ‘Green Park’ a risolvere il problema del parcheggio selvaggio nella zona di Pian di Poma. Se ne è discusso durante l’ultima seduta del consiglio comunale a seguito dell’interpellanza presentata dal cogliere Daniele Ventimiglia.



La risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, ha messo al centro proprio il futuro project per l’intera area: “Abbiamo apposto la segnaletica per fare le contravvenzioni nelle zone di divieto ma, dall’altra perte, abbiamo modificato la convenzione del ‘Green Park’ inserendo, a carico del proponente, l’installazione di appositi dissuasori ad ‘archetto’ al fine di impedire l’accesso di van e camper”.

Per il momento, quindi, il Comune si affiderà al comando di Polizia Locale con i divieti e le sanzioni per chi non rispettare le regole. Con il via al ‘Green Park’, invece, l’impossibilità di posteggiare metterà la parola fine al problema.