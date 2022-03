Non solo Lino Banfi, l'appello del consiglio comunale di Taggia a Morandi "Gianni, mettiti in contatto con noi"

Non solo Lino Banfi, Taggia prova a a raddoppiare sulla consegna delle cittadinanze onorarie a persone illustri che si sono legate al territorio. Così durante il consiglio comunale il sindaco Mario Conio, ha lanciato questo appello al famoso cantante di 'Fatti mandare dalla mamma', 'Occhi di ragazza' e fino ad arrivare all'ultima canzone, "Apri tutte le porte", terza al Festival di Sanremo 2022. Morandi proprio come Lino Banfi ha fatto il CAR (Centro Addestramento Reclute) a Taggia, presso le Caserme Revelli.

All'epoca Morandi confessò in televisione: “...vorrei tanto non essere trasferito da Arma perché qui mi trovo molto bene". Una testimonianza di affetto per quel periodo che lo stesso cantante di Monghidoro, ha più volte sottolineato.

Ora è il Comune di Taggia a cercare Gianni Morandi, con l'intenzione di farlo cittadino onorario. Un desiderio che in realtà ha visto l'amministrazione comunale già impegnata da alcuni anni, senza però riuscire a portare a casa il risultato. Chissà che l'appello lanciato ieri dal sindaco Mario Conio non sortisca l'effetto sperato.

Per il momento la sicurezza c'è solo su Lino Banfi, attore e comico dai mille volti. Per l'immortale Oronzo Canà de l'Allenatore nel Pallone o per l'amatissimo 'Nonno Libero' di un Medico in Famiglia, Taggia sta organizzando quella che è stata definita come una grande festa di paese in programma indicativamente il prossimo 22 aprile.