Sanremo: situazione di pericolo in zona polo nord, di fronte al Castillo, la segnalazione di un residente

“Buonasera,

Scrivo per segnalare la vergognosa situazione, divenuta oramai triste abitudine, che persiste in via Galilei, zona polo nord, di fronte al Castillo. Una corsia, quella di destra che porta all'imminente incrocio con via de Amicis, adibita a parcheggio. Parcheggio riservato ai frequentatori dei bar durante il giorno e ai residenti durante la notte. La visibilità, provenendo dall'incrocio con corso degli Inglesi, è limitata. Il semaforo non si vede, le auto che provengono dalla direzione opposta nemmeno. Ci si ritrova così a percorrere un tratto di strada contromano, divenendo un pericolo per sé stessi e per gli altri utenti della strada. Mi sono ritrovato personalmente più volte a rischiare di fare un frontale o a dovermi incastrare tra i veicoli parcheggiati abusivamente per lasciare spazio ai mezzi di soccorso con le sirene spiegate. Mi chiedo dove siano i controlli degli organi addetti. Mi chiedo come mai questi furbetti siano in qualche modo esclusi da multe e rimozioni. Ma siamo oramai abituati alla legge numero 1 del nostro paese tricolore: finché non ci sono vittime, va tutto bene.



G.P.”