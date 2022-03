Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 20 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 20 MARZO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Verdeggia al Passo di Collardente accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)



9.00. Partenza della Granfondo Sanremo-Sanremo, ‘la Classicissima’ coinvolge la capitale del ciclismo italiano in contemporanea con la Milano–Sanremo dei professionisti. Lungomare Salvo d’Acquisto (il programma a questo link)

9.00-19.00. Sanremo Book and Bike Festival (ultimo giorno): presentazioni letterarie legate allo sport ed al territorio del ponente ligure con la partecipazione di giornalisti ed esperti. Struttura in Piazza Colombo (il programma a questo link)



10.30. ‘Contro la guerra, per la Pace’: manifestazione organizzata da numerose associazioni cittadine con percorso da Piazza Mameli, via Matteotti, via Corradi (locandina)

12.00. International Dragon Cup – Paul & Shark Trophy: regate veliche nello specchio di mare antistante la città (più info)

IMPERIA

17.00. Per la rassegna ‘Giovani talenti’, concerto di Rosa Sakura Mandaglio al pianoforte con musiche di Beethoven, Prokofiev, Liszt. Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



VENTIMIGLIA



10.00. Le quattro stagioni al Botanici Hanbury ‘La Primavera’: ingresso e visita guidata gratuita per residenti del comune Ventimiglia - Non residenti 9 euro a persona. Ritrovo all'ingresso dei giardini Botanici Hanbury, Corso Montecarlo 43, green pass e prenotazione obbligatoria 0184 229 507

VALLECROSIA



16.30. Recital pianistico di Lilia Yakushin, vincitrice del International Music Competition di Coitemilia. A cura Istituto Musicale G.B. Pergolesi. Sala Polivalente comunale (solettone sud), ingresso libero con green pass



BORDIGHERA



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Verdeggia al Passo di Collardente accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)



SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.00. Mercatino di artigianato e non solo con stand colorati e curiosi, laboratori d'arte, truccabimbi e altre sorprese. Piazze del paese



DIANO MARINA



11.00. Regata zonale Classi ILCA-Laser nello Specchio acqueo dianese (più info)

CERVO

15.00. Festa di primavera: pomeriggio tra onodidattica, libri, ambiente e territorio. Evento aperto a grandi e piccini. Asineria Margherita nel Parco Comunale del Ciapà, ingresso gratuito nel rispetto delle norme anti covid, info 3497355124 (più info)

ENTROTERRA



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

CERIANA

9.15. Da Ceriana alla Neviera Grande: escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.30 a Sanremo davanti ex-stazione FS oppure alle ore 9.15 a Ceriana davanti alla Chiesa Parrocchiale, info 327 0824866 (più info)

MENDATICA

11.30. ‘Il Sale, Il Burro… La bellezza quieta della pace’: inaugurazione mostre: ‘Ghurras, Divini Supporti dalle montagne del Nepal’ (Casa del pastore) + ‘Sale nero’, fotografie di Stefano Pansotti nella Sala consigliare del comune + alle 15.30, presentazione della scultura ‘Ommu de Faija’ di Giuliano Arnaldi e Emilio Grollero (fontana ‘can du Filipò’) + alle ore 16.00, Laboratorio con i bambini ‘Costruiamo l'ommu de Faija con materiali di riciclo’ (Biblioteca civica). Evento a cura della Associazione Situazioni Tribaliglobali

PERINALDO

11.00-13.00. Per l’Equinozio di Primavera, visita alla Meridiana della Visitazione per attendere il mezzogiorno solare alle 12:36 + Momento corale a cura dei Troubar Clair. Chiesa della Visitazione, partecipazione libera, l'evento verrà svolto anche in caso di nuvole (più info)

PIEVE DI TECO

10.00. 77a commemorazione della fucilazione di Roberto Di Ferro ‘Baletta’. Ritrovo presso il Comune + Deposizione fiori presso il monumento ai Caduti e Saluti del sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri + Deposizione fiori presso il cippo in memoria di Roberto Di Ferro + Orazione ufficiale di Donatella Alfonso, giornalista, scrittrice A.N.P.I.

PORNASSIO

9.45. ‘Walk & Wine aspettando la Primavera’: escursione insieme a guide sportive CSEN, unite a un tour in vigna e degustazione in cantina direttamente col produttore. Evento a cura di Surf & Sea Days. Ritrovo Ponti Di Pornassio (i dettagli a questo link)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

15.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: ‘Quatuor Voce’ Sarah Dayan e Cécile Roubin, violino, Guillaume Becker, viola e Lydia Shelley, violoncello. One Monte Carlo (più info)

16.30. ‘Les Maux Bleus’ (‘I mali blu’) di e con Chrystelle Canals e Milouchka. Théâtre des Muses (più info)

NICE

14.00, 16.00 & 18.00. Per le ‘Giornate del cinema italiano’ (36ª edizione), proiezione film ‘Mio Fratello rincorre i Dinosauri’ + ‘Cosa sarà’ + ‘Gli Anni più Belli’. Salle Jean Vigo dell’Espace Magnan, fino al 29 marzo (i dettagli a questo link)



