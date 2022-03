Pallanuoto maschile, Serie A2. Rari Nantes Imperia batte Sportiva Sturla (12-10) ed ora sogna i playoff

RARI NANTES IMPERIA – TELEMEDICO SPORTIVA STURLA 12-10

(5-1; 2-2; 2-4; 3-3)

IMPERIA – Merano, Giordano, Barla, Grosso, Cipriani, Merano G., Lengueglia 1, Corio 3, Taramasco N. 1, Somà cap. 3, Rocchi 1, Cesini 2, Taramasco F. 1. All.: Pisano

STURLA – Rossi, Priolo, Navone 1, Giusti cap. 1, Villa 1, Marano, Bisso, Bini 2, Bonati 1, Pellerano 2, Zannini, Borelli, Gilardo 2. All.: Gambacorta

Uscito per limite di falli Bini (S) nel quarto tempo; Sup.Num.: Imperia 2/6 + un rigore realizzato, Sturla 6/11

Rari Nantes Imperia suona la quinta sinfonia con un importante 12-10 su un Telemedico Sturla, sempre vivo nell’arco dei quattro tempi. I giallorossi salgono così a quota 18 punti in classifica, dimostrando che la sconfitta di Camogli è stata solo un incidente nel percorso che in precedenza aveva portato cinque risultati utili consecutivi.

Pronti, via e gli imperiesi fanno la voce grossa: Corio va in rete dopo 18 secondi aprendo un quarto che terminerà 5-1, grazie alla doppietta di Somà ed ai gol di Davide Cesini, al rientro in vasca, e Nicola Taramasco. La Rari prova a gestire ma, a metà secondo tempo, Sturla va in rete in superiorità con Navone, subito dopo il time-out; la reazione è comunque immediata con Filippo Corio che prima si guadagna l’espulsione poi trasforma in rete l’imbucata di un compagno.

Ancora il centroboa in calotta numero 8 va a segno trascinando i suoi sul +5, che sarà anche il massimo vantaggio, anche se poco dopo Gilardo firma il 7-3 col quale si va all’inversione di vasca.

Il divario non è rassicurante dato che già altre volte la Rari non era riuscita a fare tesoro di quanto costruito nella prima parte di gara. Infatti lo Sturla si fa sotto assicurandosi il terzo parziale (2-4) anche se le reti di Filippo Taramasco e Filippo Rocchi mantengono sempre la distanza di sicurezza tra le due formazioni. Con la segnatura nell’ultima azione di capitan Giusti, il vantaggio si assottiglia a due sole reti in vista degli ultimi otto minuti.

La palla viaggia sull’asse Cesini-Rocchi che dettano la manovra e danno tranquillità alla squadra, rallentando il gioco quando serve e utilizzando tutti i secondi a disposizione. Proprio il centrovasca marchigiano sigla il momentaneo 10-7 con un bolide dagli otto metri: un vantaggio che torna così a farsi importante. E quando la squadra di Gambacorta prova a rientrare, con Bini, la risposta è affidata a capitan Somà che sigla la rete numero 33 in questa stagione. Dietro Federico Merano è miracoloso ( e sempre più determinante) scivolando da un palo all’altro con estrema rapidità. Gli ospiti non mollano la presa anche se la rete del momentaneo 12-9 firmata da Lengueglia , a 79 secondi dalla sirena, fa esultare il pubblico con qualche istante d’anticipo. Pellerano sigla il definitivo 12-10 ed alla ‘Cascione’ può partire la festa.

Tre punti che sono tre passi importanti nel cammino verso la salvezza anche se, guardando la classifica verso l’alto, si fanno vivi alcuni sogni per il finale di stagione. I ragazzi di mister Pisano comunque continuano a volare basso e, nel prossimo turno, faranno visita al fortissimo Bogliasco.