Pallanuoto femminile, Carla Comba trascina ai Mondiali la sua Argentina: "E' un sogno che si realizza"

Per la prima volta nella sua storia l’ Argentina andrà ai Mondiali di pallanuoto femminile, trascinata da Carla Comba (centrovasca della Rari Nantes Imperia) che delle ‘tiburonas’ è il capitano. “E’ un sogno che si realizza “ ha detto ai nostri microfoni, due giorni dopo essere tornata ad Imperia “Andiamo al Mondiale: saremo come Diego.” Il riferimento a Maradona è quasi obbligato per ogni albiceleste.

“Sono felicissima di essere rientrata con le mie compagne per condividere con loro questa gioia. Le ho seguite dal Perù dove si svolgeva il torneo di qualificazione, anche se avevamo sei ore di fuso orario sono sempre rimasta aggiornata.” Comba, nativa di Rosario, è ad Imperia da due anni: predilige la fase difensiva, con una buona propensione al tiro.

Le argentine sono riuscite a centrare lo storico traguardo, passando la prima fase della World League, e Carla Comba si è distinta venendo eletta MVP nelle partite contro Colombia e Cuba. Un risultato piuttosto inaspettato dato che nel novero delle avversarie c’erano Stati Uniti e Australia, anch’esse qualificate. Inoltre la squadra allenata da Guillermo Setti aveva subito una profonda rivoluzione nel 2020 e, con la pandemia, il gruppo aveva poi avuto pochissime occasioni per incontrarsi.

“ I maschi erano riusciti a qualificarsi ai mondiali di Kazan nel 2015, dopo un’attesa di oltre 50 anni. Questa volta siamo riuscite noi donne e quando abbiamo battuto Cuba è stata un’emozione grandissima, anche perché solo noi conosciamo la fatica che abbiamo fatto per raggiungere questo risultato. Ci hanno aiutato un po’ anche le nostre rivali brasiliane: entrambe dovevamo battere Cuba per sperare nella qualificazione e così è stato.”

Un’ emozionata Comba prosegue nel racconto:” Ho ricevuto due premi MVP: uno lo porterò ai miei genitori. Poi tra 90 giorni ci saranno i Mondiali e, per di più, a Budapest nella patria di questo sport. E’ davvero un sogno che si realizza.”

In attesa della rassegna iridata, al via il prossimo 18 giugno, la giocatrice è già tornata in vasca con le compagne della Rari Nantes Imperia:” Non vedo l’ora di tornare a dare il mio apporto: siamo pronte per rialzare la testa e guardare avanti!”. E il primo impegno è dietro l’angolo: domenica 20 marzo, alle ore 17, alla piscina ‘Cascione’ contro Aquatica Torino.

A precederle, sabato 19 marzo alle ore 15, la maschile che, sempre in casa, affronterà la Sportiva Sturla.