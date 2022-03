È Gabriele Iaria la vittima dell'incidente di stanotte a Latte di Ventimiglia

Profondo cordoglio in tutta la comunità di Ventimiglia per la morte a seguito di un incidente del 17enne Gabriele Iaria, il giovane centauro morto schiantandosi a bordo della sua Honda Sh 125, intorno alle 2.30 di stanotte in corso Nizza all'altezza del civico 73 nella frazione di Latte della città di frontiera, direzione Francia.