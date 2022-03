Covid, in aumento i casi positivi in provincia di Imperia. All'ospedale di Sanremo muore una donna di 78 anni

Sono 1.582 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 11.121 tamponi effettuati di cui 2.912 molecolari e 8.209 test antigenici. In provincia di Imperia Imperia si registrano 157 nuovi casi positivi, in quella di Savona sono 274, di Genova 921, a La spezia 226. Il tasso di positività regionale rimane stabile al 14,22 per cento. Lieve aumento degli ospedalizzati e delle sorveglianze attive in Asl 1. Morta una donna di 78 anni all'ospedale di Sanremo.

Tamponi processati con test molecolare: 2.333.5427 (+2.912)