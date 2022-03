San Bartolomeo al Mare: il Consiglio Comunale è convocato per mercoledì 23 marzo

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è stato convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 12.30 di mercoledì prossimo.

All'ordine del giorno l'approvazione di una convenzione tra la Provincia di Imperia e i comuni della provincia di Imperia, esclusi i comuni di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, per la costituzione di una associazione avente ad oggetto il coordinamento, l’attuazione e la gestione associata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi di questi ultimi presso le discariche di Bossarino e di Boscaccio, nel comune di Vado Ligure, ai sensi di quanto disposto con la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci.