Al via la 'Centrale unica di Committenza' per i rifiuti: la prossima settimana riunione dei sindaci intemeli

E’ fissata per la prossima settimana una riunione operativa tra i 18 sindaci del comprensorio intemelio, i cui comuni saranno radunati all’interno della ‘Centrale Unica di Committenza’ per l’appalto per il servizio di raccolta, trasporto e connessi servizi accessori di gestione dei rifiuti, con ridotto impatto ambientale, a favore dei Comuni del bacino ventimigliese (Tra Ospedaletti e la città di confine), in favore della Teknoservice.

Il bando, lo ricordiamo, venne pubblicato nel novembre del 2019 con il Comune di Ventimiglia capofila, modificandolo a giugno 2020 e approvandolo a settembre scorso a favore della Teknoservice. Il tutto in una gara a cui avevano partecipato anche Egea Ambiente (autrice a sua volta di un ricorso al Tar) e la Docks Lanterna.

Anche se è ancora presente un ricordo al Consiglio di Stato i 18 sindaci, dopo il parere del Segretario Generale del Comune di Ventimiglia, hanno dato il via libera alla gara. C’è infatti la volontà di partire al più presto, visto che in alcuni dei comuni in pratica non viene fatta la raccolta differenziata e serve una spinta al più presto per ridurre al massimo la produzione di rifiuti.