Sanremo: inaugurata oggi la prima edizione di 'Book & Bike', Chiara Cerri "Un onore essere qui"

Questo pomeriggio, a Sanremo, è stata inaugurata ufficialmente la prima edizione della 'Book & BiKe', un'iniziativa culturale e collaterale alla Milano-Sanremo, la prima grande corsa della stagione ciclistica internazionale che apre il calendario delle classiche, giunta alla sua 113esima edizione.

"È davvero un onore per me - ha dichiarato Chiara Cerri, consigliera regionale della Lista Toti Liguria - aver preso parte a un evento che ha avuto la capacità di coniugare due aspetti che trovo veramente importanti per i giovani e per il nostro territorio: lo sport e la cultura. La partenza della manifestazione non poteva essere migliore, grazie alla presenza di Beppe Conti che è senza dubbio il maggior esperto di storia del ciclismo, e che ha saputo incantare con le sue narrazioni relative alle grandi imprese dei ciclisti del passato".

"Come Regione Liguria - conclude la consigliera arancione - abbiamo ritenuto giusto supportare, assieme a Confesercenti Provincia di Imperia e in collaborazione con Espansione Eventi e il Comune di Sanremo, una manifestazione che si inserisce in un solco che segue la grande tradizione ciclistica e sportiva della città di Sanremo. Durante tutta la giornata si sono susseguite tante presentazioni letterarie legate allo sport e al nostro territorio con incontri e interviste che si sono svolti nell'apposita struttura montata in Piazza Colombo. Un momento di condivisione e di grande testimonianza della passione per il ciclismo che da sempre anima e caratterizza il nostro territorio".