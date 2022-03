Sanremo: "Il cercatore di luce" di Carmine Abate ai Martedì Letterari del Casinò

Martedì, alle 16.30, presso il teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, Carmine Abate presenterà il libro “Il Cercatore di luce” (Mondadori), opera segnalata al premio Strega. Parteciperà anche lo storico Matteo Moraglia. in più, Loredana De Flavis leggerà alcune pagine dell’opera. L’incontro è inserito nel programma di formazione dei docenti. L’ingresso è libero con Green Pass e mascherina FFp2.

"Carlo ha dodici anni quando sale in Scanuppia, una montagna del Trentino, per trascorrere le vacanze estive nella baita di famiglia. I genitori non fanno che litigare, la tensione è palpabile, eppure un inatteso sollievo lo coglie quando si immerge nel dipinto appeso nella sua stanza: una giovane donna con un bambino tra le braccia. Chi sono quelle due persone? Al ragazzo pare di riconoscerle e chiede notizie alla Moma, la nonna originaria della Calabria, scoprendo che il nonno aveva conosciuto il pittore, Giovanni Segantini. - raccontano Abate in merito alla trama del suo libro - Carlo si trova così a ricostruire la trama intima e collettiva di un intero secolo, a partire dalla travolgente vicenda umana di Segantini, legata a quella della propria famiglia. Mentre è alle prese con i primi turbamenti sentimentali, il ragazzo si appassiona all’amore tra l’artista e Bice Bugatti, donna carismatica e compagna fedele, sempre al suo fianco dall’incontro a Milano agli anni in Brianza e in Svizzera. Quando dipinge a 2800 metri di altitudine, inspira profondamente, come se assieme all'aria volesse ingoiare la luce, riempirsene il cuore, i polmoni. E' un cercatore di luce, Giovanni. E di luce nutre gli occhi, l'anima e il corpo. Lassù il cielo è immenso, vicinissimo. Giovanni se ne inebria. Vorrebbe raccoglierne uno spicchio e mescolarlo in tutto il suo splendore con i colori appena stesi, alla stregua della polvere d'oro che sparge sulla tela”.



Prossimo appuntamento con i Martedì Letterari, il 29 marzo, alle ore 16.30, per un pomeriggio in collaborazione con la Famja Sanremasca. Il presidente Leone Pippione presenterà il libro dello storico sanremese dott. Andrea Gandolfo, “Storia di Sanremo - Dall’entrata in guerra dell’Italia alla Liberazione 1940-1945”.