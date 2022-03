Arma di Taggia: dopo tre anni di assenza ad aprile ritorna 'Barrel on the Beach' con i cavalli in spiaggia (foto)

L’8, il 9 e 10 aprile, presso lo Stabilimento Balneare Vittoria Beach di Arma di Taggia, ritorna, dopo tre anni di assenza, il Barrel on the Beach, la spettacolare competizione di Barrel Racing e Pole Bending articolata su tre giornate che guarda da lontano i soliti campi gara. L’evento è stato presentato questa mattina presso l'istituto alberghiero dal sindaco Mario Conio e dagli organizzatori con la partecipazione degli assessori regionali Gianni Berrino, Marco Scajola e dal vicepresidente della regione Alessandro Piana.

Una competizione di tre giorni che guarda da lontano i soliti campi gara in quanto appassionati e atleti del settore provenienti da svariati Paesi d'Europa e Oltre Oceano vengono catapultati all'interno di uno scenario unico nel suo genere. E si perché è qui la formula magica della notorietà di Barrel on the Beach: una distesa di sabbia bianca diventa un'arena dove sfidarsi accompagnati dal ritmo delle onde del mare; il tutto ovviamente contornato da un montepremi sportivo da capogiro: 55.000,00 euro comprensivi di un super premio finale associato ad ogni disciplina. Quest'anno in palio verrà messa una Fiat 500 per il primo classificato del Barrel Racing e uno scooter People 125 per il primo classificato del Pole Bending.



La manifestazione denominata Barrel on the Beach nasce nella prima decade degli anni 2000 grazie ad un gruppo di appassionati della monta western che volevano portare qualcosa di diverso nel loro Comune. L'evento viene prodotto per qualche anno per poi arrivare ad uno stop causato dalle difficoltà di gestione e di attuazione del progetto. All'interno di questo staff c'era anche Davide Baudino, veterano di specialità, che nel 2015 decide di riportare in auge questo evento sportivo ristrutturandolo e trasformandolo in una delle manifestazioni più suggestive inerenti le specialità di Pole Bending e Barrel Racing.



Il Barrel Racing, tradotto letteralmente "corsa del barilotto" è una specialità equestre. I tre barili devono essere posti ai vertici di un triangolo isoscele a una distanza di sicurezza di almeno sei metri dallo steccato. II tempo parte quando il naso del cavallo raggiunge la linea di partenza e sarà fermato quando il naso del cavallo attraversa la linea d'arrivo. Al segnale dello starter, il concorrente dovrà correre al barile sulla sua destra, girargli intorno, completare un giro completo di circa 360° e dirigersi verso il secondo barile, ed infine completare il percorso roteando al terzo e ultimo barile per correre all’arrivo.

La novità di questa edizione è la collaborazione con l'istituto Alberghiero E. Ruffini di Arma di Taggia.

“È una grande opportunità quest'anno – ha spiegato il sindaco Conio - poter collaborare con l’istituto Professionale per i Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità alberghiera, l'unico nella province Imperia e, per questo, punto di riferimento nella formazione di professionalità nel settore del turismo enogastronomico, una delle principali vocazioni economiche c e Ponente ligure.

La scuola si rivolge a futuri operatori nel settore dell'ospitalità e della ristorazione per costruire e sviluppare, grazie anche al tessuto di relazioni instaurate con il mondo delle aziende produttive, competenze tecniche, economiche e giuridiche relative alla filiera agroalimentare e turistica".

"Nello specifico l'edizione 2022 di Barrel on the Beach accoglierà all'interno della manifestazione gli alunni del terzo anno ad indirizzo accoglienza turistica per attuare dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). I ragazzi inseriti in tale progetto potranno sperimentare l'organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando nel contesto reale quanto appreso a scuola. Un grazie sentito alia Dirigente Maria Grazia Blanco, alia Vicepreside Barbara Antenucci e alia professoressa Veronica Trapani che hanno riposto fiducia nella manifestazione".

Play2ride

Nasce a febbraio la nuova piattaforma streaming e on demand dedicata a tutti gli appassionati di equitazione, con un'offerta di contenuti tematici per vivere la passione a 360°. Lo staff annuncia che anche la sesta edizione di Barrel on the Beach sarà visibile live nelle giornate del 8-9-10 aprile entrando ufficialmente a palinsesto del canale.

Barrel on the Beach è per il social

Anche in questa edizione Barrel on the Beach sposa un progetto di raccolta fondi per aiutare il prossimo. Nel 2019 si erano riusciti a donare all'Associazione Cuori in Viaggio 867,00 euro per aiutare i bambini della comunità di Kidoti. Quest'anno si e pensato di rimanere ancorati alia realtà locale e collaborare con l'Assessore Maurizio Negroni in un progetto dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Taggia per aiutare le famiglie indigenti del Paese.

Gli Enti coinvolti

- La ASD Curiosando in Fattoria di cui Davide Baudino è segretario: questo ente nasce nel 2010 grazie alla sorella Simona che, laureata in scienze Pedagogiche all'Università di Genova, decide di conciliare i suoi studi con l'attività lavorativa di famiglia, svolgendo attività ludico-ricreative con lo scopo di riattivare e valorizzare una peculiare attenzione, memoria e tradizione della vita in fattoria. Dal 2015, sperimentando la propria capacita di aprirsi al pubblico in veste promozionale e sportiva, stringe un'alleanza interessante per la gestione del Barrel on the Beach .

- La ASD Nbha Italy, associazione che opera a livello nazionale per lo sviluppo delle discipline del Barrel Racing e del Pole Bending di cui Davide Baudino è Presidente dal 2020.

- Lo Stabilimento Balneare Vittoria Beach di Giampiero Basso: posto suggestivo e unico che, grazie alia presenza dei padroni di casa che lo imperniano di profonda professionals e gentilezza, fa da cornice insostituibile a questo avvincente sport.

- La Regione Liguria che ormai da anni supporta e patrocina la manifestazione, inorgogliendo tutti nel ritenerla meritevole e ricca di sinergie che hanno trasformato un semplice raduno equestre in qualcosa dal forte impatto sportivo, commercials e turistico.

- L’Amministrazione Comunale di Taggia determinante e incisiva grazie all'interesse e alia fiducia riposta da parte sua nei confronti dell'organizzazione che, anche in qualità di ente promotore, favorisce lo strepitoso successo.

- I commercianti di Arma di Taggia che oltre a rispondere alle richieste ed esigenze turistiche contribuiscono alia riuscita di Barrel on The Beach diventando il vero cuore pulsante che sta dietro a questo evento.

Inoltre, durante presentazione sono stati ricordati i Campionati Europei che avranno luogo a Cremona nelle date 19-22 Maggio e la Coppa Italia a Capaccio (SA) nelle date 1-3 Luglio e il National Championship Youth e Juniorn Prefuturity, Maturity e Derby a Sperlonga (LT) nelle date del 2-1 Settembre. Dal 3 al 6 Novembre si terrà la Coppa delle Regioni, Futurity, Juvenile, Semifinale e Finale Champion of Champions con locality ancora da definire. II tutto è riportato sul sito ufficiale www.nbhaitaly.com

Programma gare e appuntamenti

7 aprile

- Ore 18.30 Taglio del Nastro alla presenza delle autorità e del pubblico in loco si darà inizio alla Sesta Edizione di Barrel on the Beach

8 aprile

- Ore 10.30 Pole Bending

- Ore 13.30 Barrel Racing

a seguire premiazioni della giornata

9 aprile

- Ore 10.30 Pole Bending

- Ore 13.30 Barrel Racing

a seguire premiazioni della giornata

10 aprile

- Ore 10.30 Sfilata delle Nazioni dove sfileranno gli atleti con le loro bandiere rappresentative, risulta essere un momento aggregativo dove lo sport non conosce confini ma solo colori differenti

A seguire premiazioni della giornata e premiazione dei vincitori di categoria della Sesta edizione di Barrel on the Beach