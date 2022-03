Guerra in Ucraina ed economia locale: nessun impatto negativo sulla ristorazione a Ponente, ma preoccupa il 'liberi tutti' in Francia

La difficile situazione internazionale, al momento, non sta gravando particolarmente sul mondo della ristorazione a Ponente a differenza di altri comparti dal poco afflusso di turisti e consumatori provenienti da Est.

A confermarlo sono i presidenti di Confcommercio, Gianluca Berlusconi (Bordighera) e Dario Trucchi (Ventimiglia). I due, per adesso, non hanno riscontrato situazioni degne di nota o, comunque, lamentele da parte dei colleghi durante questo ultimo tragico periodo, rilevando un quadro stabile che non riporta particolari casi e feedback negativi.