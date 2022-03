Ospedaletti: operaio 32enne della nettezza urbana viene schiacciato dal furgoncino in via Martina Noce, intervento di 118 e Vvf (Foto)

Un operaio di 32 anni, F.S., della nettezza urbana di Ospedaletti è stato travolto, questa mattina in strada Martina Noce, mentre stava raccogliendo i rifiuti. L'uomo ha parcheggiato il furgoncino su una strada molto ripida che, per cause ancora in via d'accertamento è scivolato ed ha iniziato a scendere. L'operaio ha tentato di fermare il furgoncino che però lo ha investito. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera e i Vigili del Fuoco.

L'uomo ha riportato diverse ferite e traumi da schiacciamento ed è stato portato verso l'ospedale in codice rosso di massima gravità. Il furgoncino ha divelto anche la ringhiera di un'abitazione, appoggiandosi su un muretto. Ora si sta cercando di ricostruire con precisione l'accaduto anche se sembra che il fatto sia da attribuire all'asfalto sdrucciolevole della stradina che, una volta era una mulattiera. E' stato infatti confermato che il 32enne aveva regolarmente messo il freno a mano.

Negli stessi istanti si è registrato anche un incidente a Ventimiglia, dove un pedone è stato investito da uno scooter in corso Genova. Sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra che ha portato il pedone in ospedale.