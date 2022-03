Coronavirus: dopo una settimana torna a calare lievemente il tasso di positività, scendono anche i ricoveri

Primo giorno della settimana con il tasso di positività in calo nella nostra regione e in provincia di Imperia e anche i nuovi contagiati scendono, nel classico bollettino quotidiano sul Covid.

Sono infatti 1.514 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 10.705 tamponi effettuati (2.405 molecolari e 8.300 test rapidi antigenici), uno ogni 7,07 pari al 14,39%.

Nella nostra provincia sono stati 160 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 232 del savonese, gli 877 di Genova e i 243 di Spezia. Scendono anche i ricoverati mentre si registrano oggi altri 4 morti, dei quali nessuno nella nostra provincia.