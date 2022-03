Ventimiglia: prosegue la pulizia della città e la rimozione dei mezzi abbandonati (Foto)

I lavori per la rimozione delle auto e la pulizia

Ancora recupero veicoli abbandonati sul territorio della città di confine, a cura degli uomini del Comune, un'operazione che recentemente ha visto la rimozione di decine di vetture che si sommano alle tante già individuate e portate via dai mezzi comunali: un totale che parla di numeri a tre cifre.

A breve è prevista l'installazione delle telecamere al confine per individuare i mezzi di trasporto che abbandonano materiale lungo le strade e gli argini dei fiumi.

Per le vie del centro, poi, prosegue la pulizia delle strade e dei marciapiedi, raggiungendo il lungomare e le altre zone collaterali. Un assiduo lavoro, quasi quotidiano, di lavaggio e e ordine promosso dall'amministrazione.