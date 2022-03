Sanremo: lavori alla stazione ferroviaria e assenza di parcheggi per le moto, esplode la polemica degli utenti (Foto)

E’ nuovamente polemica, tra i fruitori del treno da Sanremo, alla stazione ferroviaria di corso Cavallotti, per l’assenza totale o quasi di parcheggio per gli scooter. Da alcuni giorni, infatti, a causa di alcuni lavori non sono disponibili gli stalli per le due ruote, molto utilizzate da chi parte dalla città dei fiori, per raggiungere i luoghi di studio o di lavoro, attraverso la strada ferrata.

Un problema che, purtroppo, si ripete ogni qualvolta vengono eseguiti gli interventi all’esterno dello scalo ferroviario matuziano. E, tra l’altro, ci segnalano gli utenti, spesso e volentieri al ritorno a casa, si ritrovano la multa sulla moto, per averla lasciata fuori dalla segnaletica convenzionale.

Una situazione grave per i parcheggi per le moto, visto che sono gli unici presenti attorno alla stazione. I più vicini, infatti, ora sono quelli di largo Ruffini e corso Garibaldi o addirittura la zona di piazza Colombo. Ma, ovviamente, tenuto con che chi arriva alla stazione di Sanremo deve percorrere circa 400 metri per raggiungere i binari, lasciare lo scooter ancora più lontano significa fare una vera e propria scarpinata per arrivare al treno.

Gli utenti chiedono di terminare al più presto i lavori e, perché no, anche di chiudere un occhio per eventuali parcheggi non proprio consoni attorno alla stazione, vista la situazione davvero critica di questi giorni.