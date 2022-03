Sanremo: futuro di San Martino, le associazioni del quartiere incontrano il sindaco “Preoccupa il nuovo scenario per il deposito RT” (Video)

Svincolo Aurelia Bis, rotonda di corso Cavallotti, supermarket all’uscita dell’Aurelia Bis, variante al deposito RT, progetto lungomare e progetto di Porto Sole. Sono alcuni dei temi che questa mattina le associazioni Commercianti San Martino, Acli San Martino e Pro San Martino hanno portato sul tavolo del sindaco Alberto Biancheri durante l’incontro richiesto al fine di fare luce sull’immediato futuro del quartiere. Di fronte al sindaco erano seduti: Flavio Di Malta (Acli San Martino), Cristina Laura (Commercianti) e Fabrizio Lupi (Pro San Martino).

San Martino è cuore pulsante del versante Est sanremese, quartiere organizzato e popoloso ora al centro di svariati progetti, primo tra tutti quello relativo al deposito Riviera Trasporti pronto per essere riqualificato come punto commerciale, circostanza che preoccupa non poco le attività della zona. “Stiamo uscendo a fatica dai due anni di pandemia e avere chiarezza sul futuro è per noi fondamentale - scrivono le associazioni nella lettera inviata al sindaco - ci chiediamo come destinare le esigue risorse rimaste su progetti collettivi e sociali e come sostenere l’occupazione e lo sviluppo attraverso investimenti economici mirati”.

L’intervista