Regolamentazione della circolazione stradale per il passaggio di domani della gara ciclistica ‘Milano – Sanremo’

Al fine di consentire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, della 113ª edizione della gara ciclistica internazionale ‘Milano – Sanremo’, prevista per domani, 19 marzo, la Prefettura di Imperia ha disposto la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo il tratto dell’Aurelia compreso tra Capo Cervo Mimosa e Sanremo, in ambedue i sensi di marcia, a partire dalle ore 14.55 e fino alle 17.30 circa.

Nello specifico, la chiusura delle strade, a seguito del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica adottato dalla Citta di Metropolitana di Milano, avverrà per settori, a partire dai 45 minuti precedenti gli orari di passaggio della corsa fino all’avvenuto transito dei partecipanti alla stessa .

Resterà inoltre chiusa la strada provinciale che dal bivio per Cipressa, all’altezza del Km. 654+520 dell’Aurelia, si ricongiunge alla stessa strada in corrispondenza del Km. 658+680 in località Aregai.

L’Aurelia resterà chiusa alla circolazione a partire dalle ore 15.00 nel Comune di Sanremo, dall’imbocco della salita Via Duca D’Aosta in direzione bivio Poggio, Ceriana, Baiardo, fino a Via Roma ove è fissato il traguardo.

Dai predetti divieti rimangono esclusi i mezzi di soccorso e pubblici.

Inoltre, considerato il conseguente possibile blocco del traffico, al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 della medesima giornata del 19 marzo sarà interdetto il transito ai mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 t. sul tratto dell’Aurelia compreso tra Capo Cervo e Ventimiglia e viceversa.

Tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica, lo svolgimento della manifestazione dovrà avvenire nel rispetto delle misure volte a prevenire e ridurre il rischio di diffusione pandemica.