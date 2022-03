Molini di Triora: investire nell'entroterra e attività che riaprono, Manuela Sasso "Una scelta coraggiosa che lo Stato deve agevolare"

La riapertura di una attività commerciale è sempre una notizia positiva soprattutto in un paese dell'entroterra, come a Molini di Triora. Ne è un chiaro esempio la notizia della riapertura del ristorante albergo Santo Spirito. "È proprio così e non nascondo che l'8 dicembre, c'eravamo preoccupati di fronte alla notizia della chiusura" - dice Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora.

"Perdere un'attività, di qualsiasi tipo, per un borgo dell'entroterra, vuol dire perdere una importante risorsa per la valorizzazione e la crescita non solo di un paese ma di tutto il territorio. - aggiunge Manuela Sasso - A maggior ragione in questo caso specifico dove stiamo parlando di una realtà imprenditoriale familiare, passata di generazione in generazione, dal 1897. Quest'anno sarà il 125° anniversario del Santo Spirito, è una data significativa che rispecchia quello che è un record raggiunto con tanta passione, forza di volontà e spirito imprenditoriale che hanno reso famoso questo albergo ristorante tanto in Italia quanto all'estero. Di riflesso questo vuol dire che anche il nome di Molini di Triora è stato promosso grazie a questa eccellenza del nostro borgo".

Il caso in oggetto apre sicuramente ad una ulteriore riflessione sullo stato dell'arte dell'economia nei borghi dell'entroterra. "Come amministrazione oggi ci sentiamo di tirare un sospiro di sollievo di fronte alla ripartenza di questa attività, una delle principali del nostro borgo. Quindi ci tengo a ringraziare la proprietà per questa scelta, esprimendo loro vicinanza per le difficoltà patite e al contempo condividendo la speranza per un futuro economicamente migliore. Un grazie che è giusto estendere a tutte le attività che resistono con determinazione e coraggio, sia nel nostro paese che in tutto il territorio dell'entroterra. - analizza il sindaco di Molini e consigliere provinciale - Senza questi presidi di economia, ogni singolo borgo e nella nostra provincia sono la maggioranza, rischierebbe di diventare un paese fantasma. Quindi ritengo giusto parlare di coraggio da parte di questi imprenditori che con la loro attività sono forza trainante dei nostri paesi".

Che cosa vuol dire oggi scegliere di investire nell'entroterra? "Oggi chi sceglie questa strada si scontra con uno Stato che non agevola o aiuta. Non si possono equiparare negozi o attività di un paesino come può essere Molini di Triora con lo stesso di tipo di negozio ma in centro a Sanremo. La politica deve avere tra gli obiettivi anche quello di tutelare chi investe o crede nell'entroterra, aprendo o rilevando una attività o semplicemente portandola avanti".