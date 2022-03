Imperia: oggi l'assemblea congressuale di Cia Agricoltori della provincia, eletto presidente Mariangela Cattaneo (Foto e Video)

Si è svolta oggi pomeriggio, all’Auditorium della Camera di Commercio, l’assemblea congressuale di Cia Agricoltori Italiani Imperia.

Stefano Roggerone ha lasciato la presidenza dopo due mandati e, unica candidata alla presidenza, è stata eletta Mariangela Cattaneo, imprenditrice in campo floricolo, che ha ricoperto in questi anni il ruolo di vice presidente.

La neo presidente ha così analizzato il momento dell’associazione: “Ci sono priorità da affrontare, soprattutto l’acqua per la quale bisogna aprire un dibatti, per una risorsa indispensabile. Ma deve avere un costo equo perché se si arriva a 2 euro, diventa insostenibile per gli agricoltori. Dobbiamo aprire un dialogo per capire cosa si può fare, in particolare per i consorzi irrigui, ma servono progetti ampi tutti insieme. Dobbiamo lavorare alla stesura del Psr, unico strumento per accedere ai finanziamenti. Problemi ce ne sono sempre come ad esempio i fitofarmaci e la necessità di adeguarsi a una agricoltura più sostenibile. Ma servono aiuti per investire in ricerca e formazione e, proprio per questo, servono al nostro fianco le istituzioni e la politica”.

Il bilancio è stato fatto dall’ex Presidente, Stefano Roggerone: “E’ sicuramente positivo e, personalmente è stata una bella avventura nella quale sono cresciuto umanamente. Ho lavorato con persone eccezionali in una struttura ben organizzata e forte, nella quale il mio compito è stato anche facile. Decisamente più complessa la situazione che lasciamo, perché l’agricoltura sta pagando un prezzo molto alto nella crisi economica, con gravi rincari su tutto. Ci sono grossi problemi e le aziende andranno in sofferenza per l’approvvigionamento dei prodotti”.

Cia Imperia nel 2021 ha rappresentato oltre 2.000 aziende con circa 2.400 occupati e 600 dipendenti, registrando circa 8.000 tessere di iscrizione e garantendo quasi 10.000 servizi tecnici e fiscali alle persone.

L’assemblea è stata preceduta al mattino da quella regionale dell’Associazione Nazionale Pensionati Cia Liguria con Giancarlo Cassini eletto alla presidente.