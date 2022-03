Imperia: commemorate questa mattina al Cimitero Monumentale di Oneglia le vittime del Covid (Foto e Video)

Si è svolta questa mattina, al Cimitero Monumentale di Imperia Oneglia la commemorazione delle vittime del Covid. Alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari tra cui anche il Prefetto e il Questore.

Il Sindaco della città capoluogo ha ricordato i 585 morti della nostra provincia, senza dimenticare le migliaia di tutta la Liguria, in Italia e nel mondo.

“E’ giusto, in una cerimonia semplice ma rappresentativa – ha detto – ricordare chi non c’è più. E’ bello farlo adesso quando possiamo tornare a far vedere il nostro sorriso togliendo la mascherina, dopo due anni difficili e guardando alla vita con maggiore speranza. Il tutto sperando che termini al più presto la guerra in Ucraina”.