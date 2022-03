Guerra in Ucraina, partito per la Polonia il camion di aiuti di Riva Ligure, Lanteri "Hanno bisogno d'aiuto e noi siamo qui per questo"

Questa mattina da Riva Ligure è partito un camion della speranza carico di aiuti e voglia di fare del bene per gli ucraini in fuga dalla guerra. Una iniziativa partita da un 29enne, Angelo Lanteri, che in autonomia ha organizzato la raccolta fondi da destinare ai profughi.

La raccolta di aiuti per l'Ucraina ha subito trovato la collaborazione di tante persone della comunità rivese, in primis Don Giovanni, il parroco della cittadina che ha messo a disposizione le Opere Parrocchiali per stoccare e imballare le donazioni. In pochissimi giorni, grazie anche al passaparola, c'è stato uno tsunami di generosità. Generi alimentari, prodotti per bambini, passeggini, vestiti, coperte e tutto quello che può servire a chi è stato costretto a lasciare la propria casa e il proprio Paese mentre intorno esplodevano le bombe dell'esercito russo.



VIDEO SERVIZIO CON L'INTERVISTA AD ANGELO LANTERI E LA PREGHIERA DEL VOLONTARIO





I profughi, soprattutto donne con bambini e anziani, stanno arrivando anche in provincia di Imperia ma c'è bisogno di aiutare le persone rimaste al confine. "Noi abbiamo risposto a un appello della Croce Rossa polacca, siccome la Polonia è la prima destinazione di profughi ucraini che passano il confine e fuggono dalla loro nazione in guerra. - spiega Angelo Lanteri - Due settimane fa erano circa 500mila in Polonia e ora sono triplicati e adesso sono quasi 1milioni e 500 mila persone. Il sistema umanitario è veramente una catena incredibilmente organizzata che agisce sulla Polonia ed è molto in difficoltà. Tanti treni adesso stanno andando in direttamente Germania. Io ho un contatto su Breslavia (città polacca da oltre 600mila abitati ndr), una amica che ci ha detto che vengono ragazzi giovani, anche dagli stati vicini e offrono il loro tempo volontariamente, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, quindi vogliamo fare la nostra parte e siamo qui per questo".

Sul materiale raccolto grazie alla generosità di una intera comunità, Lanteri sottolinea: "Abbiamo fatto un inventario il più completo possibile perchè la Croce Rossa ci ha chiesto di essere precisi per l'organizzazione dei magazzini. Stiamo parlando di numeri nell'ordine di 1600 vasetti di omogeneizzati, 5000 pannolini, qualche quintale di cibo in scatola, almeno 60 kg di latte in polvere... tanto. Davvero tanto che le persone ci hanno donato singolarmente, come associazioni, gruppi. Vorrei ringraziare tutti".

In due giorni questo carico della speranza arriverà a destinazione. "Stasera ci fermeremo in Germania e domani contiamo di arrivare a Breslavia e scaricheremo nei magazzini della Croce Rossa polacca. Sarò con Claudio Cicconetti che ha dato la disponibilità a guidare. - prosegue Angelo - L'idea era proprio quella di portare direttamente gli aiuti per avere la sicurezza che vadano nelle mani giuste per il fine corretto. Noi volevamo dare la massima trasparenza su dove sarebbero arrivati i beni che avevamo raccolto".

Alla partenza era presente anche il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra che ha seguito da vicino la raccolta aiuti. Il primo cittadino a titolo personale ha voluto donare alcune scatole con le 'Pigotte' le bambole dell'UNICEF. In più, salutando Angelo gli ha anticipato la volontà di dare il giusto riconoscimento a questa iniziativa di aiuto per i profughi ucraini, attraverso il premio San Maurizio. "Se c'è un premio da dare bisogno darlo alle persone comuni che ci sono state vicino e ci hanno aiutato. Ci ha fatto piacere come gesto umano ma non come istituzione. Giorgio in persona che ci ha detto qualsiasi cosa cosa di cui avremmo avuto bisogno ci avrebbe aiutato, le pigotte le ha comprate lui personalmente ed è un gesto molto bello. Quindi gli dico grazie come persona al di fuori di qualsiasi schema istituzionale".