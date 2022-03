Domani la Milano-Sanremo: ecco le modifiche per il conferimento dei rifiuti per le utenze non domestiche

A causa della Milano-Sanremo di domani il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (utenze non domestiche) subirà alcune variazioni.

Per piazza Bresca, solitamente dalle 14 alle 15 (per tutte le tipologie di rifiuto) i mezzi di raccolta, per tutte le tipologie di rifiuto (umido, vetro, plastica, cartone e indifferenziata) verranno invece posizionati in zona Casinò dalle 15.15 alle 16.45 (come da orari consueti).

Saranno in via Feraldi dalle 17 alle 18.45 (al posto di quelli previsti in via Escoffier dalle 14.30 alle 16). Del servizio potranno usufruire tutte le utenze non domestiche di via Roma, corso Mombello, via Matteotti, via Palazzo, via Mameli, piazza Borea D’Olmo e traverse varie.

Dal Comune e da Amaie Energia confermano che è assolutamente vietato il conferimento in via Roma per tutta la giornata di domani mentre rimangono aperti con gli orari conseueti gli ‘Ecopunti’ di piazza Muccioli e di via San Francesco.