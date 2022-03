Da Alassio alla Polizia Locale di Riva Ligure, presentato il nuovo comandante Alfio Sciuto

Questa mattina a Riva Ligure è stato presentato il nuovo comandante di Polizia Locale. Si tratta di Alfio Sciuto che ha preso il posto di Giuseppe Marsiglia, andato in pensione a fine anno scorso.

Sciuto è alla prima esperienza di comando ma vanta già numerosi anni di servizio, 5 ad Alessandria e 8 su Alassio. Ora questo nuovo incarico nella Polizia Locale rivese che oggi ha una pianta organica con 2 agenti dei quali uno sovrintendente, oltre al comandante. Organico che punta a crescere arrivando ad almeno 4 unità grazie agli agenti stagionali che si renderanno necessari per l'estate quando alla popolazione di Riva Ligure si sommano i tanti turisti che scelgono questa cittadina marinara.

La presentazione si è svolta con un minuto di silenzio voluto dal sindaco Giorgio Giuffra per onorare la memoria delle numerose vittime del Covid-19.







"Oggi è importante ricordare le vittime e il lavoro fatto in questi anni dalla polizia locale, avamposto delle istituzioni nei confronti del cittadino. - ha sottolineato Giuffra - ricordo quando con il comandante Marsiglia abbiamo dato vita alla task forze che permettesse di colmare la sete d’urgenza in quel periodo storico particolare".

"Con il nuovo comandante Sciuto proseguiremo in continuità e magari porteremo qualche innovazione. Per noi la sicurezza è un capitolo fondamentale. Bisogna ripartire e tornare alla normalità, questo vuol dire tornare ai servizi normali e farsi sentire presenti. In questo, gli agenti della polizia locale sono punto di riferimento e ho chiesto fin da subito di essere presenti, farsi vedere sul territorio, collaborare con le altre forze dell'ordine. - aggiunge il sindaco - Lavoreremo sul potenziamento della videosorveglianza che oggi conta 39 telecamere e cercheremo di capire come affrontare l’estate che speriamo sia effettivamente della ripartenza".

Soddisfatto per il nuovo incarico, il comandante Sciuto ha esordito dicendo: "Il servizio di polizia locale cercherà di proseguire nella tradizione e nel rispetto dell’ottimo lavoro fatto dal mio predecessore. Ringrazio l'amministrazione comunale per l'opportunità che mi ha dato e i nuovi colleghi per la calorosa accoglienza. La mia disponibilità sarà totale per poter proseguire una ripresa nel miglior modo possibile di tutte le attività pubbliche".

"Ci auguriamo possa essere una estate diversa con un po’ più di ottimismo. - ha rimarcato Sciuto - La municipale di Riva Ligure sarà presente e attiveremo le eventuali migliorie per potenziare qualche servizio ed essere presenti con progetti mirati sul rispetto del codice della strada. Nel mio piccolo voglio far percepire il servizio di polizia municipale come un servizio fatto da operatori attenti sensibili educati che non vogliono sembrare persone che hanno solo autoritarismo come a volte si lamenta nelle cronache nazionali. Saremo vicini alla popolazione locale e pronti a sviluppare una collaborazione anche con il vicino comando di Polizia Locale, con la Capitaneria di Porto, Carabinieri, di Santo Stefano al Mare oltre al commissariato di Polizia di Sanremo. Punteremo molto sulla vicinanza con la popolazione che deve vedere in noi persone vicine e pronte ad ascoltare le richieste più disparate".

Vista l'esperienza maturata negli ultimi anni ad Alassio, non è da escludere che alcuni servizi di 'successo' vengano riproposti anche qui su Riva Ligure. "Penso al pattugliamento assiduo del centro storico e dell’arenile. E' stato molto utile e apprezzato anche dal turista che percepiva una presenza costante oltre a creare un importante effetto deterrente. A questo affiancheremo anche posti di controllo classici sulle vie principali" - ha specificato il comandante Sciuto.