Bordighera: domani Sindaco e Amministrazione nei supermercati per la raccolta per il popolo ucraino

La città di Bordighera a sostegno dei profughi ucraini: domani il Sindaco, insieme ad assessori, consiglieri, al comitato locale della Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile e all’Associazione Nazionale Alpini si alterneranno nei supermercati Carrefour (via della Libertà 8/10) e Ok Market (piazza Garibaldi 32) per raccogliere beni alimentari e di prima necessità che saranno destinati a coloro che hanno cercato nel nostro paese un rifugio dal terribile conflitto in atto.

“Il mondo del volontariato - commenta l’Amministrazione - si dimostra, ancora una volta, motore fondamentale di solidarietà; un ringraziamento particolare va dunque alle associazioni che ci affiancheranno per rendere possibile questa iniziativa insieme agli esercizi commerciali in cui saranno allestiti i punti di raccolta. Ogni gesto può fare la differenza: siamo grati a coloro che vorranno donare per il sostegno dei profughi in fuga dalla guerra”.