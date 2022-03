Target con Ilaria Salerno |

Target: Ligure Vending, il piacere di una pausa in tutta sicurezza

Un’azienda in continua evoluzione grazie alla passione e alla competenza della titolare Elisabetta Bonino e della sua famiglia.

Elisabetta Bonino ed Ilaria Salerno

L’azienda Ligure Vending nasce nel 1988 da un’idea di Silvano Bonino. Oggi la figlia, Elisabetta Bonino, affiancata da circa quindici dipendenti tra cui Andrea Nocera e Sergio Rossi che sono diventati ormai da diversi anni fondamentali per l’azienda, gestisce questa realtà familiare con passione e professionalità. Lavorare in famiglia è per Elisabetta e il suo team un valore aggiunto, anche se non è sempre facile gestire le dinamiche che si vengono a creare tra i suoi dipendenti perché da idee diverse nascono anche piccole discussioni. Ad oggi si può dire che la titolare è riuscita, nel corso degli anni, a formare una grande squadra e dei solidi rapporti d’amicizia nati dalla stima e dall’affetto reciproco. Ligure Vending offre un servizio di alta qualità alle aziende installando apparecchiature automatiche per la vendita di caffè e snacks. L’azienda sceglie di andare incontro alle esigenze di un pubblico sempre più attento ad un’alimentazione sana e genuina, selezionando anche una linea di prodotti biologici e salutistici da poter affiancare ai prodotti tradizionali. L’eccellenza del loro servizio parte proprio dall’attenzione della pulizia e nel rifornimento. L’azienda assicura un servizio tempestivo tutti i giorni dell’anno. In occasione del rifornimento viene esaminata la qualità del prodotto erogato e controllata l’efficienza, la pulizia e la sanitizzazione del distributore automatico così da effettuare o programmare attività di manutenzione al fine di garantire sempre la perfetta integrità sia dal punto di vista qualitativo che sanitario. Gli obiettivi futuri dell’azienda sono quello di portare avanti una digitalizzazione quindi di rinnovarsi per quanto riguarda il campo tecnologico e quello di diventare azienda leader del territorio.

Ilaria Salerno

