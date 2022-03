Volley: la Biesse Ceramiche Arma Taggia Under 18 vince e balza al comando del campionato Fipav

Bisognava vincere tre a zero e così è stato. Le ragazze di coach Ferrari non sbagliano e agguantano il primo posto in classifica nel gir. A del campionato Fipav Under 18.

Sul campo ostico del Riviera volley Sanremo la partita non è mai stata in discussione. Primo set concluso sul punteggio di 25-19, con il Biesse ceramiche Vtat che parte bene e controlla il set. Il secondo set parte sulla falsariga del primo. Qualche problema fisico non ferma le ragazze che stringono i denti, visto la posta in palio, e si aggiudicano il set per 25-17. Coach Ferrari predica calma e tranquillità e si va al terzo set. Partenza forte del Vtat che affonda i colpi e non lascia scampo alle sanremesi portandosi a casa set e match per 25-9.

Grande felicità per le ragazze che agguantano il primo posto nel girone che apre le porte a delle belle opportunità. Infatti domenica 27 marzo è in programma a Taggia la seconda fase e, la vincente del mini girone a tre, andrà direttamente alle Final Four territoriali in programma a Sanremo il 10 aprile.