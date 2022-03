Vela: domenica prossima con la regata Ilca-Laser riparte l'attività del 'Club del Mare' di Diano Marina

Riparte alla grande l’attività del Club del Mare con la prima delle regate in programma per questa primavera. Si tratta della regata zonale Classi ILCA-LASER che si terrà nelle acque del Golfo di Diano Marina domenica prossima.

Spiega il vicepresidente e direttore sportivo del Club del Mare, Diego Negri: “La classe ILCA è sicuramente la più diffusa ed a livello formativo una delle più importanti, l’attività zonale è fondamentale per dare ai ragazzi la possibilità di cimentarsi in regata e di affinare la propria preparazione in vista di un percorso nazionale ed internazionale”.

Conclude il presidente Attilio Norzi: “Un ringraziamento particolare va alla G.M. e all’Amministrazione comunale di Diano Marina per il supporto e per la disponibilità logistica, oltre ai nostri sponsor: Estetica Nefertari, Grand Hotel Principe e Limone Palace.

A questo primo evento seguirà l’appuntamento del 2 e 3 aprile con la regata di Ranking Zonale Optimist per la quale sono attesi un centinaio di giovanissimi atleti.