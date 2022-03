Sanremese calcio, l'onda biancoazzurra si muove per Novara. Società ed 'Irriducibili' organizzano i pullman per la trasferta del 27 marzo

Novara-Sanremese: un big-match che vale una stagione. E se la città è già in fermento da giorni, la società biancoazzurra vuol vestirsi a festa per il grande evento del prossimo 27 marzo.

Il patron Alessandro Masu metterà a disposizione dei ragazzi, e dei genitori, del settore giovanile uno o più pullman, in base alle richieste. Le prenotazioni sono aperte presso la segreteria di Pian di Poma. Chi aderirà dovrà soltanto acquistare il biglietto per il Settore Ospiti dello stadio ‘Piola’. Qui il link: https://www.novarafootballclub.it/biglietti/ .

La squadra di Andreoletti potrà anche contare sull’appoggio dei tifosi che prenderanno parte alla trasferta con un ‘Pullman’ organizzato dagli Irriducibili (al costo di 30 Euro), con prenotazione possibile presso il ‘Museo della Sanremese’ (stadio Comunale) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.

I biancoazzurri vogliono regalarsi una domenica magica e replicare l’impresa dell’andata, quando al ‘Comunale’ il Novara incontrò la prima sconfitta della stagione (unica fino ad ora in trasferta) dopo uno scoppiettante 3-2. Per inseguire il sogno promozione che, dopo lo 0-0 interno contro la Caronnese di fine gennaio, sembrava diventato utopia; invece, con una striscia da sette vittorie ed un pari, si è riportata a -6 dalla capolista.

Mancherà Nouri, squalificato, ma tornerà Anastasia per affrontare una corazzata quasi ‘obbligata’ a vincere il campionato, per nomi e numeri. La Sanremese si presenterà al ‘Piola’ da underdog ma sicuramente non inferiore per motivazione perché poi ci saranno ancora nove giornate da giocare e un campionato da vivere.