Sara Safe Factor fa tappa a Sanremo: la guida responsabile si impara a scuola con un pilota pluripremiato

In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere. Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, il campione automobilistico che da oltre dieci anni è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli studenti in età da patente – ne ha già incontrati oltre 118.000 - l’importanza del rispetto del Codice della Strada da parte di tutti: quando si è alla guida di un’auto, ma anche in bici, in moto, in monopattino o a piedi.

Il Sara Safe Factor è un progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale dei giovani, nato dall’impegno per la sicurezza stradale di Sara Assicurazioni – Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI - in collaborazione con ACI Sport e l’Automobile Club del Ponente Ligure.

Giovedì 24 Marzo il Sara Safe Factor fa tappa a Sanremo: nel pieno rispetto delle misure previste per l’emergenza Covid-19, l’incontro con gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Ruffini - D.Aicardi", corso Tecnico Turismo del plesso di Sanremo - Valle Armea, si svolgerà a partire dalle ore 10.00 presso la Sala Ninfea del Palafiori.

Il pilota Andrea Montermini porterà la sua testimonianza e i suoi consigli per una guida sicura e responsabile: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva malriuscita. Interverrà anche il Presidente dell’AC Ponente Ligure Arch. Sergio Maiga.