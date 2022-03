Pluripremiato il romanzo ‘La Costellazione del Gatto’ dello scrittore sanremese Dario Daniele

Continua a collezionare riconoscimenti nei più importanti concorsi letterari l’ultimo romanzo dello scrittore sanremese Dario Daniele, dal titolo ‘La Costellazione del gatto’.

Dopo aver vinto (primo classificato) il prestigioso premio internazionale ‘Books for Peace’, ed essere stato finalista nel premio internazionale di letteratura ‘Città di Como’, sono arrivati altri tre importanti riconoscimenti: il diploma con menzione di merito nel premio ‘Città di Sarzana’, il diploma d’onore con menzione d’encomio nel premio internazionale ‘Michelangelo Buonarroti’ e la menzione d’onore della giuria nel premio letterario ‘La Ginestra’ di Firenze.

Il romanzo, edito da Leucotea, è rivolto a giovani e adulti e racconta uno straordinario viaggio nel tempo attraverso la crescita dei due protagonisti, Sara e Leonardo. I due ragazzi-gatti vivono avvincenti avventure, si amano, incontrano misteriosi personaggi, riflettono sull’esistenza e su ciò che accade attorno a loro. Leonardo confiderà a Sara il terribile segreto che nasconde in fondo al cuore. Sullo sfondo un mondo ricco di sorprese, fatto di piccole e grandi meraviglie, vissuto anche con gli occhi di gatto, alimenta sempre più il loro desiderio di viaggiare e di conoscere. Il finale, imprevedibile, rivela come nulla nella vita debba ritenersi scontato e come il confine tra realtà e fiaba sia spesso sottile… Molti i temi affrontati, alcuni assai delicati. Ma il racconto sa essere anche molto divertente, carico di poesia, profondità e speranza. Non siamo di fronte a una favola anche se i gatti sono coprotagonisti paritari rispetto agli umani.

Dario Daniele sarà presente per un firmacopie questo venerdì 18 marzo in piazza Colombo a Sanremo, dalle ore 17, presso lo stand di Leucotea, in occasione della prima edizione della manifestazione libraria ‘Sanremo book and bike’.

Nei progetti di Dario Daniele intanto c’è un nuovo, interessante progetto. Sta infatti ultimando il suo nuovo romanzo, il cui protagonista è davvero qualcosa di inedito, probabilmente mai considerato fino ad ora in un libro.