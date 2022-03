Coronavirus: cresce ancora il tasso di positività (15,25%) e i contagiati mentre scende il numero dei ricoveri

Continua a crescere il tasso di positività al Covid nella nostra regione e in provincia mentre sale anche il numero dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore, all’interno del quotidiano bollettino della Regione.

Sono infatti 1.800 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 11.797 tamponi effettuati (3.014 molecolari e 8.783 test rapidi antigenici), uno ogni 6,55 pari al 15,25%.

Nella nostra provincia sono stati 201 i nuovi contagiati oggi, rispetto ai 322 del savonese, i 955 di Genova e i 316 di Spezia. Un dato positivo arriva dai ricoveri, che continuano a scendere sia su base regionale che provinciale. Anche oggi, invece, dobbiamo purtroppo registrare 4 morti in Liguria, tra i quali una donna di 91 anni all’ospedale di Bordighera.