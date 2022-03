Sono stati 51, quest’oggi i nuovi casi positivi di Covid-19 nel Principato di Monaco, dove il bilancio sale a 10.015 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Oggi si registra anche il decesso di un uomo di 85 anni: sono 54 i residenti morti dopo essere stati infettati dal virus. Questa sera sono 7 le persone in ospedale, nessuna delle quali in terapia intensiva. Sono infine 237 le persone in sorveglianza attiva.