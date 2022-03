Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 17 a domenica 20 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 17 MARZO

SANREMO

12.00. International Dragon Cup – Paul & Shark Trophy: regate veliche nello specchio di mare antistante la città, fino al 20 marzo (più info)

21.00. ‘Compositori spagnoli tra ottocento e novecento’: concerto della Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Josè Rodilla (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò Municipale (più info)

VALLECROSIA



10.45. Festa del Tricolore e dell’Unità d’Italia con Autorità civili, militari e studenti, organizzata dall'Associazione Nazionale insigniti onorificenze Ordine al Merito della Repubblica Italiana con la partecipazione di Autorità Militari, Civili e delle scolaresche. Rotonda Marinai d’Italia, Lungomare G. Marconi



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

19.00. Conferenza ‘Il cervello è più grande del cielo’ del Professor Giulio Maira, a cura di Dante Alighieri Comitato di Monaco. Théâtre des Variétés (più info)

19.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo : incontro con Yan Maresz, compositore, modearto da Tristan Labouret, musicologo. Museo oceanografico di Monaco (più info)

20.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: ‘Les Folies Françoises’ con Patrick Cohën-Akenine, violino barocco e regia e Hae-Sun Kang, violino moderno. Museo oceanografico di Monaco (più info)

20.00. Le Serenissime dell'Umorismo 2022 : Festival del Riso con Jean-Luc Lemoine a cura di Monaco Live Productions, in collaborazione con Rire et Chansons e il Grimaldi Forum, a sostegno della Fondazione Flavien. Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. ‘Nelle Foreste della Siberia’ di Sylvain Tesson, spettacolo teatrale con William Mesguich. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE

18.00 & 20.30. Per le ‘Giornate del cinema italiano’ (36ª edizione), proiezione film ‘Gli Anni più belli’ + ‘A Chiara’. Salle Jean Vigo dell’Espace Magnan, fino al 29 marzo (i dettagli a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!

WORK IN PROGRESS...

VENERDI’ 18 MARZO



SANREMO

9.00-19.00. Sanremo Book and Bike Festival: presentazioni letterarie legate allo sport ed al territorio del ponente ligure con la partecipazione di giornalisti ed esperti. Struttura in Piazza Colombo, fino al 20 marzo (il programma a questo link)



10.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (8 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 338 1375423 (più info)

12.00. International Dragon Cup – Paul & Shark Trophy: regate veliche nello specchio di mare antistante la città, fino al 20 marzo (più info)



16.00. Presentazione libro ‘La sicurezza urbana. Da concetto equivoco a inganno’ di Stefano Padovano. Museo Civico in Piazza Nota

19.00. Per Martedì Letterari (eccezionalmente di venerdì), ‘Aspettando la Milano Sanremo’: Beppe Conti presenta il libro ‘Ciclismo. Gloria e tragedie. Le imprese e i drammi di un'epopea sportiva’ (Diarkos). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti, necessario green pass e mascherina (più info)



21.00. Concerto per fortepiano della pianista Marina Remaggi con musiche di Schubert, Shumann, Chopin (intero ricavato a favore del Progetto ‘MuoviAMOci’ del Centro Aiuto alla Vita. Villa Ormond



IMPERIA



9.00. Cerimonia di commemorazione delle vittime del Covid-19, in occasione della giornata nazionale in loro memoria. Partecipa il sindaco Claudio Scajola. Cimitero Monumentale di Oneglia

OSPEDALETTI

9.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato, collezionismo e modernariato in corso Regina Margherita (ogni terzo sabato del mese)

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

18.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: incontro con Éric Lebrun, organista, moderato da Tristan Labouret, musicologo. Chiesa del Sacro Cuore (più info)

20.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto Johann Sebastian Bach con Éric Lebrun, organo. Chiesa del Sacro Cuore (più info)

20.00. Le Serenissime dell'Umorismo 2022 : Festival del Riso con Sébastien Marx, Gérémy Crédeville, Doully, Felix Dhjan e David Azencot. A cura di Monaco Live Productions, in collaborazione con Rire et Chansons e il Grimaldi Forum, a sostegno della Fondazione Flavien. Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. ‘Les Maux Bleus’ (‘I mali blu’) di e con Chrystelle Canals e Milouchka. Théâtre des Muses (più info)

NICE

18.30 & 20.30. Per le ‘Giornate del cinema italiano’ (36ª edizione), conferenza dal titolo ‘Il Cinema di Nanni Moretti’ + proiezione film ‘Tre Piani’. Salle Jean Vigo dell’Espace Magnan, fino al 29 marzo (i dettagli a questo link)

20.30. Concerto danzante e Ballo barocco con l'Ensemble baroque de Nice e con i danzatori Bruno Benne & Alix Coudray, L'Entre-Pont au 109, route de Turin à Nice (più info)



SABATO 19 MARZO



SANREMO

9.00-19.00. Sanremo Book and Bike Festival: presentazioni letterarie legate allo sport ed al territorio del ponente ligure con la partecipazione di giornalisti ed esperti. Struttura in Piazza Colombo, fino al 20 marzo (il programma a questo link)



9.30. Da San Romolo al Pian del Re: escursione mattutina a piedi di mezza giornata tra boschi e panorami, storia ed ambiente accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo a San Romolo alla pensilina dell’autobus, info 327 0824866 (più info)

12.00. International Dragon Cup – Paul & Shark Trophy: regate veliche nello specchio di mare antistante la città, fino al 20 marzo (più info)

16.30. Arrivo in via Roma dell’edizione 113 della Milano Sanremo, corsa ciclistica di 293 km (più info)

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione ad anello da Mendatica, Pian del Lago, Mendatica accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo a Imperia, info e prenotazioni 347/6006939 (più info)

21.00. Spettacolo teatrale ‘L'Italia s'è desta’ messo in scena dalla compagnia del Teatro del Mutuo Soccorso (10 euro, minori fina a 5 euro). Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110

VALLECROSIA



17.30. Presentazioni postume dei libri di Giuseppe Fiorucci nel decennale della morte, a cura dell’Associazione il Ponte. Sala Polivalente comunale, solettone sud, ingresso libero con green pass

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



ENTROTERRA

LUCINASCO

13.00. ‘Pillole di Natura e Storia’: passeggiata a Lucinasco, borgo medioevale sulla sponda destra del torrente Impero che domina la valle e la valle del Maro accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino. Ritrovo di fronte al cimitero del borgo di San Lazzaro Reale, info 337 1066940 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

15.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto ‘Carte Blanche aux Conservatoires’ con gli allievi dell'Accademia Rainier III e dei conservatori della regione. Auditorium Rainier III (più info)

18.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: ‘Il quartetto a corde, scrittura e pratica’ con i membri del des Quatuor Voce, Stéphane Goldet, musicologo e Bruno Mantovani, direttore artistico del festival moderato da Tristan Labouret, musicologo. Hôtel Hermitage Monte-Carlo (più info)



20.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: ‘Quatuor Voce’ Sarah Dayan e Cécile Roubin, violino, Guillaume Becker, viola e Lydia Shelley, violoncello. Opéra di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

20.00. Le Serenissime dell'Umorismo 2022 : Festival del Riso con Roland Magdane, a cura di Monaco Live Productions, in collaborazione con Rire et Chansons e il Grimaldi Forum, a sostegno della Fondazione Flavien. Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. ‘Les Maux Bleus’ (‘I mali blu’) di e con Chrystelle Canals e Milouchka. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00, 15.30, 18.00 & 20.00. Per le ‘Giornate del cinema italiano’ (36ª edizione), proiezione film ‘La mouette et le chat’ (animazione) + ‘A Chiara’ + ‘Odio l’estate’ + ‘Genitori vs Influencer’. Salle Jean Vigo dell’Espace Magnan, fino al 29 marzo (i dettagli a questo link)

20.30. Concerto ‘Gospel per 100 voci – The tour for Peace’. Palais Nikaïa (più info)





DOMENICA 20 MARZO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Verdeggia al Passo di Collardente accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)



9.00. Partenza della Granfondo Sanremo-Sanremo, ‘la Classicissima’ coinvolge la capitale del ciclismo italiano in contemporanea con la Milano–Sanremo dei professionisti. Lungomare Salvo d’Acquisto (il programma a questo link)

9.00-19.00. Sanremo Book and Bike Festival (ultimo giorno): presentazioni letterarie legate allo sport ed al territorio del ponente ligure con la partecipazione di giornalisti ed esperti. Struttura in Piazza Colombo (il programma a questo link)



10.30. ‘Contro la guerra, per la Pace’: manifestazione organizzata da numerose associazioni cittadine con percorso da Piazza Mameli, via Matteotti, via Corradi (locandina)

12.00. International Dragon Cup – Paul & Shark Trophy: regate veliche nello specchio di mare antistante la città (più info)

IMPERIA

17.00. Per la rassegna ‘Giovani talenti’, concerto di Rosa Sakura Mandaglio al pianoforte con musiche di Beethoven, Prokofiev, Liszt. Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



VALLECROSIA



16.30. Recital pianistico di Lilia Yakushin, vincitrice del International Music Competition di Coitemilia. A cura Istituto Musicale G.B. Pergolesi. Sala Polivalente comunale (solettone sud), ingresso libero con green pass

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Verdeggia al Passo di Collardente accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)



DIANO MARINA



11.00. Regata zonale Classi ILCA-Laser nello Specchio acqueo dianese (più info)

ENTROTERRA



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

CERIANA

9.15. Da Ceriana alla Neviera Grande: escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.30 a Sanremo davanti ex-stazione FS oppure alle ore 9.15 a Ceriana davanti alla Chiesa Parrocchiale, info 327 0824866 (più info)

MENDATICA

11.30. ‘Il Sale, Il Burro… La bellezza quieta della pace’: inaugurazione mostre: ‘Ghurras, Divini Supporti dalle montagne del Nepal’ (Casa del pastore) + ‘Sale nero’, fotografie di Stefano Pansotti nella Sala consigliare del comune + alle 15.30, presentazione della scultura ‘Ommu de Faija’ di Giuliano Arnaldi e Emilio Grollero (fontana ‘can du Filipò’) + alle ore 16.00, Laboratorio con i bambini ‘Costruiamo l'ommu de Faija con materiali di riciclo’ (Biblioteca civica). Evento a cura della Associazione Situazioni Tribaliglobali

PORNASSIO

9.45. ‘Walk & Wine aspettando la Primavera’: escursione insieme a guide sportive CSEN, unite a un tour in vigna e degustazione in cantina direttamente col produttore. Evento a cura di Surf & Sea Days. Ritrovo Ponti Di Pornassio (i dettagli a questo link)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

15.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: ‘Quatuor Voce’ Sarah Dayan e Cécile Roubin, violino, Guillaume Becker, viola e Lydia Shelley, violoncello. One Monte Carlo (più info)

16.30. ‘Les Maux Bleus’ (‘I mali blu’) di e con Chrystelle Canals e Milouchka. Théâtre des Muses (più info)

NICE

14.00, 16.00 & 18.00. Per le ‘Giornate del cinema italiano’ (36ª edizione), proiezione film ‘Mio Fratello rincorre i Dinosauri’ + ‘Cosa sarà’ + ‘Gli Anni più Belli’. Salle Jean Vigo dell’Espace Magnan, fino al 29 marzo (i dettagli a questo link)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!