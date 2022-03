Pallavolo: tutti i risultati delle formazioni giovanili della Mazzucchelli Sanremo nell'ultimo weekend

Nuova lunga serie di incontri, nel fine settimana scorso per le formazioni della Mazzucchelli. Sabato, al Palasport Guzzetti di Loano, le ragazze della U14/F FIPAV hanno affrontato le padroni di casa del San Pio X Loano, imponendosi per 3-1 (16/25, 25/16, 15/25, 22/25).

Nella stessa giornata, al Mercato dei Fiori di Sanremo, sono invece scesi in campo i ragazzi della U15/M FIPAV che hanno ospitato l’Imperia Volley. Partita ostica per i giovani atleti matuziani, sconfitti per 3-0 (18/25, 14/25, 19/25).

Domenica, al Palaleca di Albenga, la Solentiname Riviera Mazzucchelli U14/F CSI ha fronteggiato le padroni di casa dell’Albenga Volley, riuscendo ad imporsi per 3-0 (25-3, 25/12, 25/11).

Al Palasport Natta di Celle Ligure, i ragazzi dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli hanno affrontato il Celle Varazze Volley nella partita valevole per la 1° Divisione Maschile (Girone U). Purtroppo gli atleti matuziani non sono riusciti ad espugnare il ‘Natta’, dove hanno subito una netta sconfitta per 3-0 (25/17, 25/18, 26/24).

Infine, sempre domenica a Bordighera (Palestra Montale), l’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ha affrontato il Bordivolley Pasta Morena. Prestazione magistrale quella delle ragazze matuziane che oltre ad aver espresso un buon gioco, si sono anche portate a casa un’importante vittoria per 3-0 (25/7, 25/9, 25/15).