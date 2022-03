Calcio, dopo le polemiche per Toro-Inter affidato all'arbitro Massa di Imperia l'ottavo di Champions League del Chelsea

Due imperiesi nell'Europa che conta: l'arbitro Davide Massa e il guardalinee Stefano Alassio dirigeranno la partita tra i campioni di Francia del Lille ed i vincitori in carica del torneo del Chelsea, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La sfida andrà in scena alle ore 21 di questa sera, allo stadio 'Pierre Mauroy' di Lille. L'andata allo Stamford Bridge terminò 2-0 a favore degli inglesi.

Dopo la promozione in Uefa Elite, dello scorso dicembre, il fischietto imperiese Massa sarà designato per impegni così importanti con maggiore regolarità. Ma, per l'arbitro originario di Caravonica, sono stati giorni movimentati dopo che, da AVAR, non aveva richiamato allo schermo, l'arbitro Guida per un rigore sospetto non assegnato in Torino-Inter, domenica sera.

Scelta che potrebbe costargli un paio di settimane di riposo dal campionato di Serie A, così come per Guida. In questa stagione, si tratta della quinta presenza europea per Massa e nell'ultima, risalente allo scorso sette dicembre, aveva diretto uno scoppiettante Ajax-Sporting Lisbona terminato 4-2, ai gironi di Champions.

Stesso numero di presenze stagionali, nelle competizioni europee di club, per l'assistente Stefano Alassio. Insieme, i due avevano già diretto la sfida di Europa League PSV Eindhoven-Monaco di Europa League, nello scorso ottobre.