Processo 'Spese pazze' in Regione, Toti sulle assoluzioni: "Apprendo con piacere la decisione, ma la politica deve riflettere sulla vicenda"

"Apprendo con grande piacere che la Corte di Cassazione ha assolto in via definitiva gli ex consiglieri regionali liguri coinvolti nel processo delle cosiddette 'spese pazze' relative ai i bilanci degli anni tra il 2010 e il 2012. - dichiara Giovanni Toti - Credo che sia una notizia importante per tutti sapere che amici come Edoardo Rixi e Matteo Rosso sono stati sollevati da ogni accusa ingiusta e infondata, anche se rimane la certezza che tutta la politica debba essere chiamata a una riflessione profonda su questa vicenda".



"Siamo ben felici dell'assoluzione definitiva che, tra gli altri, ha riguardato anche gli ex consiglieri regionali della nostra regione, Francesco Bruzzone, ora in Senato, Marco Melgrati, attuale sindaco di Alassio, e Roberta Gasco. - conclude il gruppo consiliare in Regione Liguria della Lista Toti - Una vicenda, quella delle cosiddette 'spese pazze' che si chiude nel migliore dei modi, con l'assoluzione piena di tutti i consiglieri, ma che deve farci pensare a quello che succede quando la gogna mediatica, senza logica alcuna, fagocita persone che in realtà si sono sempre comportate stando dentro i termini della legalità. Dopo tante polemiche inutili e tanto fango gettato siamo ben felici che la verità, di cui non abbiamo mai dubitato, si sia delineata con cristallina chiarezza"