Sanremo: venerdì prossimo, presentazione libro ‘La sicurezza urbana. Da concetto equivoco a inganno’ di Stefano Padovano

Dopodomani, venerdì 18, alle ore 16, presso il Museo Civico di Sanremo, verrà presentato l’ultimo libro di Stefano Padovano ‘La sicurezza urbana. Da concetto equivoco a inganno’.

"A partire dagli anni Ottanta – si spiega nel comunicato -, sull’onda del neoliberismo, l’approccio al welfare ha subìto un radicale rovesciamento di prospettiva rispetto a come lo ricordavamo un paio di lustri prima. I gruppi sociali emergenti, pensavano all’assistenza pubblica come il terreno di coltura di un immobilismo parassitario diffuso, che rischiava di creare sacche di privilegi, ostacolandone la crescita economica. A loro facevano eco i gruppi di interesse che gravitavano intorno al nascente Terzo Settore i quali, facendo proprio lo slogan thatcheriano ‘più società, meno stato’, nel principio di sussidiarietà intravvedevano la possibilità di creare un bacino operativo.

Dagli anni Novanta, con l’irrompere della globalizzazione, non rimase che assistere alla implementazione di questa tendenza. Da un lato, la pretesa di valorizzare l’attivismo della cosiddetta società civile, per cui molti servizi assistenziali cominciavano ad essere delegati in misura crescente al volontariato; dall’altro, il sorgere dei giudizi ‘di merito’ per accedere ai benefici dell’assistenza pubblica. In altre parole, il welfare state perdeva la sua iniziale connotazione universalistica, per assurgere a strumento caritatevole, nei confronti di categorie afflitte da disagi permanenti, come i senza fissa dimora, i giovani devianti, i migranti.

La cornice che ingloba queste trasformazioni diventa necessariamente quella del progressivo taglio della spesa pubblica. Ed è a partire da queste ragioni che muove l’ultimo libro di Stefano Padovano, attraverso uno sforzo teso a incardinare dentro questa cornice interpretativa il discorso pubblico su criminalità e devianze. L’autore ne dà ampia prova nel suo ultimo libro La sicurezza urbana. Da concetto equivoco a inganno, Meltemi, Milano 2021 che sarà presentato venerdì 18 ore 16, presso il Museo Civico di Sanremo. Il senso del libro è quello di ripercorrere i recenti venticinque anni delle politiche di sicurezza urbana in Italia senza lasciare mai sullo sfondo il paradigma welfaristico che sottostà alla domanda sociale dei cittadini. Affiancando insomma il diritto alla sicurezza con la sicurezza dei diritti. Per via della sua venticinquennale esperienza sul campo, sia come docente all’Università di Genova e alla Cattolica di Milano, sia in qualità di consulente per le amministrazioni locali.



Con uno stile di scrittura suggestivo, nel libro si ripercorrono gli errori fatti da tutti i protagonisti: politici, accademici, operatori del settore, lanciando però uno nuovo orizzonte di azioni che, anche grazie ai fondi destinati dal Pnrr, sia alla voce ‘coesione sociale’ che a quella della ‘rigenerazione urbanistica’ investono più che mai anche la città di Sanremo. Tanti gli spunti interessanti quelli lanciati da Padovano di cui si dibatterà con la cittadinanza alla presenza del vicesindaco Costanza Pireri e gli operatori della sicurezza urbana.

Alessandro Biamonti”.